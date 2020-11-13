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Россиян предупредили о похолодании и возможном снегопаде в выходные
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва» 

Россиян предупредили о похолодании и возможном снегопаде в выходные

Вероника Кузьминова

Общество

Похолодание и снег придут в центральные регионы России в предстоящие выходные. Об этом сообщили в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Температура воздуха опустится до минус 2–3 градусов в субботу и воскресенье в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Калужской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Ярославской и Тульской областях. До минус двух градусов упадут столбики термометров в Воронежской области. К воскресенью, 15 ноября, в эти регионы придут осадки в виде снега.

Еще холоднее будет в Ивановской, Владимирской, Костромской, Рязанской и Тверской областях. Ожидается минус 3–5 градусов. Местами пройдут дожди и выпадет мокрый снег, передает ТАСС.

Ранее синоптики пообещали москвичам небольшое потепление. По прогнозам специалистов, в ближайшие несколько дней в столичном регионе температура воздуха поднимется до двух–четырех градусов выше нуля, что превышает климатическую норму ноября. В выходные дни, 14 и 15 ноября, возможны небольшие осадки.

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