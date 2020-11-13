Пенсионер из Мытищ выиграл миллион рублей, слушая радио

Песней на миллион стал хит «Не родись красивой» группы «Фабрика» / Фото: Пресс-служба «Авторадио»

11 ноября на «Авторадио» прошел четвертый финал игры «Много денег. Smart Сезон». Разыграть миллион в прямом эфире ведущим шоу «Мурзилки Live» помогали Сосо Павлиашвили, Юлианна Караулова, SOPRANO Турецкого и другие известные артисты.

— Есть такая работа — деньги населению раздавать, — заявили ведущие шоу «Мурзилки Live» Брагин, Гордеева и Захар, открывая праздничный марафон, который продолжался более шести часов.

Шанс на удачу получили все, кто зарегистрировался в игре, поменял гудки в мобильном телефоне на гимн «Авторадио», внимательно следил за эфиром и мог правильно назвать прозвучавшую песню. В этом лично убедился пенсионер Владимир Борисович Дубов из подмосковного города Мытищи. Ему повезло стать победителем и сорвать серьезный куш.

— Спасибо «Мурзилкам», спасибо группе «Фабрика»! — ликовал новоявленный миллионер.

Песня «Не родись красивой» в исполнении участниц группы «Фабрика» стала для него песней на миллион.

В тот вечер 73-летний пенсионер слушал радио на даче и отмахивался от сестры, которая уговаривала его «поесть горяченького». Владимир Борисович отказался отойти от радиоприемника: «Некогда, миллион зарабатываю!» И удача откликнулась: радиорулетка выбрала из тысяч номеров именно его телефон, ведущие дозвонились, а сам он точно знал, кто только что пел в эфире.

Награда досталась действительно одному из самых упорных радиослушателей. В игре «Много денег. Smart Сезон» Владимир Борисович участвует не первый год, но везение пришло к нему только в этом сезоне. Сначала он выиграл в мае 13 000 рублей и смартфон, который подарил внучке, а теперь повезло уже по-крупному. Добытый упорством миллион, рассказал победитель, он потратит на мечту: построит второй этаж на даче для своей большой семьи.

Во время марафона слушатели со всей страны забрасывали ведущих шоу «Мурзилки Live» сообщениями — на что они потратят миллион, если им повезет. Чаще всего это были мечты заплатить за ипотеку, сделать ремонт, отдохнуть всей семьей.

В этом году более 1300 слушателей «Авторадио» стали счастливчиками, выигравшими призы, и получили в придачу мобильный телефон, телевизор или смарт-часы. Четверым достались суперпризы по целому миллиону рублей. До Нового года радиостанция обещает сделать миллионером еще одного слушателя и еще много денег раздать по частям вместе с умной техникой.

Читайте также: «Московское долголетие» подготовило особенную программу для «Ночи искусств»