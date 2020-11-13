Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пенсионер из Мытищ выиграл миллион рублей, слушая радио
Песней на миллион стал хит «Не родись красивой» группы «Фабрика» / Фото: Пресс-служба «Авторадио»

Пенсионер из Мытищ выиграл миллион рублей, слушая радио

Оксана Васильева

Общество

11 ноября на «Авторадио» прошел четвертый финал игры «Много денег. Smart Сезон». Разыграть миллион в прямом эфире ведущим шоу «Мурзилки Live» помогали Сосо Павлиашвили, Юлианна Караулова, SOPRANO Турецкого и другие известные артисты.

— Есть такая работа — деньги населению раздавать, — заявили ведущие шоу «Мурзилки Live» Брагин, Гордеева и Захар, открывая праздничный марафон, который продолжался более шести часов.

Шанс на удачу получили все, кто зарегистрировался в игре, поменял гудки в мобильном телефоне на гимн «Авторадио», внимательно следил за эфиром и мог правильно назвать прозвучавшую песню. В этом лично убедился пенсионер Владимир Борисович Дубов из подмосковного города Мытищи. Ему повезло стать победителем и сорвать серьезный куш.

— Спасибо «Мурзилкам», спасибо группе «Фабрика»! — ликовал новоявленный миллионер.

Песня «Не родись красивой» в исполнении участниц группы «Фабрика» стала для него песней на миллион.

В тот вечер 73-летний пенсионер слушал радио на даче и отмахивался от сестры, которая уговаривала его «поесть горяченького». Владимир Борисович отказался отойти от радиоприемника: «Некогда, миллион зарабатываю!» И удача откликнулась: радиорулетка выбрала из тысяч номеров именно его телефон, ведущие дозвонились, а сам он точно знал, кто только что пел в эфире.

Награда досталась действительно одному из самых упорных радиослушателей. В игре «Много денег. Smart Сезон» Владимир Борисович участвует не первый год, но везение пришло к нему только в этом сезоне. Сначала он выиграл в мае 13 000 рублей и смартфон, который подарил внучке, а теперь повезло уже по-крупному. Добытый упорством миллион, рассказал победитель, он потратит на мечту: построит второй этаж на даче для своей большой семьи.

Во время марафона слушатели со всей страны забрасывали ведущих шоу «Мурзилки Live» сообщениями — на что они потратят миллион, если им повезет. Чаще всего это были мечты заплатить за ипотеку, сделать ремонт, отдохнуть всей семьей.

В этом году более 1300 слушателей «Авторадио» стали счастливчиками, выигравшими призы, и получили в придачу мобильный телефон, телевизор или смарт-часы. Четверым достались суперпризы по целому миллиону рублей. До Нового года радиостанция обещает сделать миллионером еще одного слушателя и еще много денег раздать по частям вместе с умной техникой.

Читайте также: «Московское долголетие» подготовило особенную программу для «Ночи искусств»

Конкурслотереиирадио
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый страшный день в году

Артем Чубар
Артем Чубар

Чем измерить доброту

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Все мнения
О проекте