«Вы молодец»: жена Виторгана высказалась о болезни Корчевникова 

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Жена актера Эммануила Виторгана Ирина поддержала телеведущего Бориса Корчевникова в его борьбе за здоровье. Накануне супруги побывали в студии программы «Судьба человека».

Жена Виторгана назвала Корчевникова интеллигентным человеком. Она рассказала, что во время интервью ей было комфортно общаться с Борисом.

— В моей жизни был тяжелый момент, связанный со здоровьем, поэтому имею право на совет... От самого Человека зависит очень много. Человек не знает своих возможностей! Вы молодец, вы нашли в себе силы продолжать, работать, творить, — написала Ирина Виторган в Instagram-аккаунте.

Она уверена, Корчевников сможет победить болезнь.

Ранее СМИ писали, что состояние телеведущего ухудшилось после перенесенной в 2015 году операции по удалению доброкачественной опухоли мозга. После лечения Корчевников столкнулся с проблемами на съемках одной из программ, так как не мог хорошо слышать гостя, утверждали зрители. Позже телеведущий рассказал, почему у него появились проблемы со слухом.

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