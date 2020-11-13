Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Там жесть была»: Мигель описал опыт творческого сотрудничества с Пугачевой
Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

«Там жесть была»: Мигель описал опыт творческого сотрудничества с Пугачевой

Юлия Захарова

Звезды

Российский танцор и хореограф Сергей Шестеперов, известный как Мигель, рассказал о работе с певицей Аллой Пугачевой. По словам звезды, этот опыт был не весьма удачным.

Мигель охарактеризовал совместную работу как ужасную, добавив, что на проекты с Пугачевой могли соглашаться лишь те люди, которые ранее с ней близко общались. Исполнительница нередко была излишне строга к артистам и жестко критиковала их, а те не могли сказать ни слова в свою защиту или оправдание.

Сам хореограф подчеркнул, что выполнил все зависящее от него, когда сотрудничал с Пугачевой.

— Там жесть была, в которой я не захотел участвовать. После этого я пообещал себе, что никогда больше не буду работать с Аллой Борисовной, Я, конечно, доделал свою работу до конца, и сказал ей спасибо. Она ответила: «Ну да, ты, конечно, своенравный». Ну извините, какой есть, — поделился Мигель во время интервью YouTube-каналу Peopletalk.

Как отметил танцор, он не хотел бы снова работать со звездой российской эстрады и надеется, что неудачный опыт больше не повторится.

Читайте также: «Несчастная девочка»: Мигель высказался о танцах постаревшей Бритни Спирс

творчествоАлла Пугачевахореография
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый страшный день в году

Артем Чубар
Артем Чубар

Чем измерить доброту

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Все мнения
О проекте