«Там жесть была»: Мигель описал опыт творческого сотрудничества с Пугачевой

Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

Российский танцор и хореограф Сергей Шестеперов, известный как Мигель, рассказал о работе с певицей Аллой Пугачевой. По словам звезды, этот опыт был не весьма удачным.

Мигель охарактеризовал совместную работу как ужасную, добавив, что на проекты с Пугачевой могли соглашаться лишь те люди, которые ранее с ней близко общались. Исполнительница нередко была излишне строга к артистам и жестко критиковала их, а те не могли сказать ни слова в свою защиту или оправдание.

Сам хореограф подчеркнул, что выполнил все зависящее от него, когда сотрудничал с Пугачевой.

— Там жесть была, в которой я не захотел участвовать. После этого я пообещал себе, что никогда больше не буду работать с Аллой Борисовной, Я, конечно, доделал свою работу до конца, и сказал ей спасибо. Она ответила: «Ну да, ты, конечно, своенравный». Ну извините, какой есть, — поделился Мигель во время интервью YouTube-каналу Peopletalk.

Как отметил танцор, он не хотел бы снова работать со звездой российской эстрады и надеется, что неудачный опыт больше не повторится.

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