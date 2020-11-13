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Еврокомиссия посчитала запреты на полеты неэффективной мерой от пандемии
Фото: pixabay.com

Еврокомиссия посчитала запреты на полеты неэффективной мерой от пандемии

Евгения Звощик

В мире

Еврокомиссия не считает запреты на авиаперелеты эффективной мерой в борьбе с пандемией нового типа коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении ЕК в пятницу, 13 ноября.

Еврокомиссия в мае текущего года разрешила странам Европейского союза сохранять ограничения на перелеты из-за COVID-19, однако рекомендовать продлевать это разрешение ЕК не намерена. В релизе ЕК уточняется, что причина такого решения заключается в том, что санитарные меры предосторожности при перелетах оказались более эффективными для контроля за распространением вируса.

При этом ЕК рекомендовала сохранить временное разрешение на продление лицензий авиакомпаниям, у которых есть финансовые трудности. Все рекомендации ЕК представила на рассмотрение Совету ЕС и Европарламенту, передает РИА Новости.

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