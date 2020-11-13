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Психолог предупредила о негативных последствиях увлечения сериалами
Фото: pixabay.com

Психолог предупредила о негативных последствиях увлечения сериалами

Юлия Захарова

Здоровье

Просмотр большого количества фильмов и сериалов в период домашнего режима на фоне пандемии коронавируса может спровоцировать депрессивные состояния. Об этом в пятницу, 13 ноября, рассказала старший преподаватель кафедры юридической психологии и права факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Нина Чупракова.

— Просмотр сериалов и фильмов — наиболее доступный способ разнообразить будни домашнего режима, но далеко не самый лучший и оптимальный. Жизнь в таком режиме и так малоподвижна, и если мы будем пытаться разнообразить ее за счет увеличения количества фильмов, то это может ухудшить самочувствие и неблагоприятным образом повлиять на психоэмоциональное и психофизическое здоровье, — отметила специалист.

По ее словам, восприятие сюжета требует большой нагрузки на нервную систему. Люди тратят свои ресурсы, а при отсутствии способов их восстановления рискуют получить выгорание и психическое истощение.

Чупракова подчеркнула, что просмотр кино лучше не планировать перед началом рабочего дня или перед сном. Это связано с возможным наличием в фильме негативных эмоций, которые неблагоприятно влияют на последующую деятельность.

Кроме того, во время просмотра не стоит перекусывать. Это может привести к проблемам с пищевым режимам или различным заболеваниям, включая ожирение, передает агентство городских новостей «Москва».

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