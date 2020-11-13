Народный календарь. Что принесет радость в ночь на Осенние Кузьминки, 14 ноября

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В субботу, 14 ноября, верующие люди вспоминают святых бессребреников Кузьмы и Демьяна. Им молились за здоровье своих близких, а девушки просили счастья в грядущем браке.

Восточные славяне в этот день провожали осень и встречали зиму. По народным поверьям, если в ночь на Осенние Кузьминки в доме замяукает кошка, то произойдет радостное событие. Считалось, что в этот день нельзя смотреть в глаза нищим, если подаете милостыню — это к беде.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что принесет радость в ночь на ОсенниеКузьминки, 14 ноября

Приметы погоды гласили, что если 14 ноября тепло, то зима будет морозной. Если на дорогах грязь, то до середины зимы продержится теплая погода. Небольшой мороз в этот день обещает не скорое похолодание.

14 ноября отмечается День социолога в России.

131 год назад журналистка Нелли Блай отправилась в кругосветное путешествие, соревнуясь с героем Жюля Верна. Она путешествовала по маршруту: Нью-Йорк – Лондон – Париж – Бриндизи – Суэц – Цейлон – Сингапур – Гонконг – Иокогама – Сан-Франциско – Нью-Йорк. Журналистка побила рекорд героя романа Филеаса Фогга, ее поздравил писатель, отправив телеграмму.

В этот день родились художник Клод Моне, наследник британского трона принц Чарльз, певицы Лолита Милявская, Светлана Сурганова, актриса Мария Кожевникова.

Именины отмечают Яков, Давид, Иван, Адриан, Петр, Александр, Денис, Федор, Дмитрий, Сергей.

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