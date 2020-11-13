Правительство Литвы подало в отставку

Фото: pixabay.com

Правительство Литвы вернуло президенту страны Гитанасу Науседе вверенные кабинету министров полномочия. Глава государства принял сложение полномочий кабмина во главе с Саулюсом Сквернялисом в пятницу, 13 ноября. Об этом сообщили в президентской пресс-службе.

Отмечается, что Науседа поручил правительству продолжать исполнять обязанности до назначения нового премьер-министра и формирования нового состава правительства, передает ТАСС.

13 ноября к работе приступил вновь избранный Сейм (парламент) республики. Согласно процедуре, после этого правительство должно сложить полномочия. В свою очередь президент страны обязан в течение последующих 15 дней представить депутатам на утверждение кандидатуру премьера.

По информации ряда СМИ, на должность главы кабмина прочат Ингриду Шимоните, возглавлявшей избирательный список победившей на выборах правой консервативной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы».

Читайте также: Общенациональный карантин повторно объявили в Литве