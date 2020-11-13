Старые гаражные боксы убрали с улицы Декабристов по программе «Мой район»

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Россия, Москва, улица Декабристов Карта всех событий

В столичное районе Отрадное на улице Декабристов убрали старые гаражные боксы. Об этом в пятницу.13 ноября, в своем Twitter-аккаунте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, теперь здесь сделали прогулочную зону, детскую площадку и высадили деревья. Работы прошли в рамках программы «Мой район».

#Отрадное - самый большой район СВАО, и здесь развивается не только промышленность. Создаем комфортную среду для жизни. Идет реновация. По программе #Мойрайон убрали старые гаражные боксы с ул. Декабристов, вместо них сделали прогулочную зону, детскую площадку, высадили деревья. pic.twitter.com/SJDjFosa6l — Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 13, 2020

Сергей Собянин подчеркнул, что Отрадное является крупнейшим районом Северо-Восточного административного округа.

Ранее мэр Москвы поздравил победителей и призеров национального чемпионата WorldSkills 2020.

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