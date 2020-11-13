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Старые гаражные боксы убрали с улицы Декабристов по программе «Мой район»
Фото: mos.ru

Старые гаражные боксы убрали с улицы Декабристов по программе «Мой район»

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Декабристов Карта всех событий

В столичное районе Отрадное на улице Декабристов убрали старые гаражные боксы. Об этом в пятницу.13 ноября, в своем Twitter-аккаунте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, теперь здесь сделали прогулочную зону, детскую площадку и высадили деревья. Работы прошли в рамках программы «Мой район».

Сергей Собянин подчеркнул, что Отрадное является крупнейшим районом Северо-Восточного административного округа.

Ранее мэр Москвы поздравил победителей и призеров национального чемпионата WorldSkills 2020.

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