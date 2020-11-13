«Отмалчиваются»: Захарова уличила Германию в демагогии по делу Навального

Фото: mid.ru / МИД РФ

Германия отмалчивается в ситуации с российским блогером Алексеем Навальным, заменяя конкретику демагогией. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в пятницу, 13 ноября.

Дипломат обратила внимание на то, что Берлин не очень хочет отвечать на вопросы о том, что именно нашли «в евроанализах Навального». Однако, по словам Захаровой, благодаря шуму либеральной общественности, германской стороне когда-нибудь придется это сделать. В связи с этим она призвала «друзей-разнополчан» продолжать «шуметь» по поводу этой темы.

Она также призвала Берлин проявить профессионализм и уважение к международному праву и поделиться с российскими коллегами обнаруженными данными. Захарова пояснила, что только таким образом можно прояснить «все детали этой мутной истории».

— Пока же те германские партнеры, которые должны вести диалог в рамках своей компетенции, отмалчиваются, заменяя конкретику ни к чему не обязывающей демагогией, — написала представитель российского МИД на своей странице в соцсети Facebook.

Захарова добавила, что до вывоза Навального в Германию у него не обнаружили отравляющих веществ, о чем было заявлено российскими медиками.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию. В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.

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