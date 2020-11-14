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Россия не согласна с мнением прокурора Нидерландов по делу ЮКОСа
Фото: youtube.com

Россия не согласна с мнением прокурора Нидерландов по делу ЮКОСа

Юлия Курганова

Закон

Отрицательная позиция генерального прокурора Верховного суда Нидерландов относительно просьбы России приостановить выплаты 57 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС не нашла поддержки у РФ. Об этом сообщили в пятницу, 13 ноября, в Министерстве юстиции России.

— Российская Федерация не согласна с отрицательным мнением Генерального прокурора Верховного суда Нидерландов относительно заявлений РФ о необходимости приостановки исполнения решений Гаагского арбитража, вынесенных по искам бывших мажоритарных акционеров ОАО «НК «ЮКОС», — сказано в сообщении.

Также в Минюсте добавили, что в течение двух недель российская сторона даст свои комментарии по этому вопросу. В ведомстве отметили, что мнение генпрокурора не предрешает позицию Верховного суда Нидерландов по данному делу, передает РИА Новости.

В пресс-службе напомнили, что 30 октября 2020 года состоялись слушания в Верховном суде Нидерландов по заявлению России о приостановлении исполнения решений арбитража, которые были вынесены по искам бывших акционеров ЮКОСа. Ожидается, что суд определится по этому вопросу до конца декабря этого года.

Напомним, в середине мая Россия направила жалобу на решение суда Гааги, постановившего взыскать в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС 57 миллиардов долларов. Тогда в российском Минюсте напомнили, что бывшие владельцы нефтяной компании регулярно не платили налоги и незаконно выводили активы за границу.

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