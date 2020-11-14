Россия не согласна с мнением прокурора Нидерландов по делу ЮКОСа

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Отрицательная позиция генерального прокурора Верховного суда Нидерландов относительно просьбы России приостановить выплаты 57 миллиардов долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС не нашла поддержки у РФ. Об этом сообщили в пятницу, 13 ноября, в Министерстве юстиции России.

— Российская Федерация не согласна с отрицательным мнением Генерального прокурора Верховного суда Нидерландов относительно заявлений РФ о необходимости приостановки исполнения решений Гаагского арбитража, вынесенных по искам бывших мажоритарных акционеров ОАО «НК «ЮКОС», — сказано в сообщении.

Также в Минюсте добавили, что в течение двух недель российская сторона даст свои комментарии по этому вопросу. В ведомстве отметили, что мнение генпрокурора не предрешает позицию Верховного суда Нидерландов по данному делу, передает РИА Новости.

В пресс-службе напомнили, что 30 октября 2020 года состоялись слушания в Верховном суде Нидерландов по заявлению России о приостановлении исполнения решений арбитража, которые были вынесены по искам бывших акционеров ЮКОСа. Ожидается, что суд определится по этому вопросу до конца декабря этого года.

Напомним, в середине мая Россия направила жалобу на решение суда Гааги, постановившего взыскать в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС 57 миллиардов долларов. Тогда в российском Минюсте напомнили, что бывшие владельцы нефтяной компании регулярно не платили налоги и незаконно выводили активы за границу.

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