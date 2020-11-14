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«Хочется поменяться местами»: Тодоренко поделилась переживаниями из-за болезни сына
Фото: instagram.com/reginatodorenko

«Хочется поменяться местами»: Тодоренко поделилась переживаниями из-за болезни сына

Виктория Родимкина

Звезды

Телеведущая Регина Тодоренко в соцсети Instagram рассказала о болезни своего сына, двухлетнего Майкла.

Девушка не уточнила, чем болен ребенок. Она попросила подписчиков посоветовать спокойные игры, которые могли бы отвлечь его ненадолго.

— Когда болеют детки, хочется поменяться с ними местами, лишь бы им было хорошо! Не буду вдаваться в подробности, — написала Регина Тодоренко.

Поклонники телеведущей поддержали ее в комментариях — «Когда болеешь сама в тысячу раз лучше, чем когда болеет малыш! Все можно отдать! Пусть поправляется скорее», «Да, когда дети болеют, то это всегда тяжело. Мы обычно мультики смотрим или книжки читаем. Скорейшего выздоровления сыночку», «Просто будьте рядом».

Напомним, Регина Тодоренко вышла замуж за российского певца Влада Топалова два года назад. Свадьба пары прошла в Италии. В декабре 2018 года у Регины и Влада родился сын Михаил, которого они часто называют Майклом.

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