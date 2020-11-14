Юрист объяснил, как не переплачивать за «лишние» налоги

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Управляющий партнер юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин в эфире радио Sputnik рассказал, с какими проблемами могут столкнуться российские налогоплательщики и как не переплатить за налоги.

По его словам, в большинстве случаев налоговая система в России срабатывает точно и без ошибок. Это происходит благодаря наличию у граждан идентификационных номеров налогоплательщика (ИНН).

Но бывают и исключения, отметил юрист. Проблемы могут возникнуть из-за схожих имен, фамилий, а также из-за ошибки сотрудника.

— В налоговой системе работают люди. У них бывают ошибки, когда компаниям и физическим лицам доначисляют налоги, которые к ним не относятся. Это связано с дублированием фамилии и связано с постановкой объекта на учет или снятием с учета, — рассказал Алексей Гатин.

Он уточнил, что ошибочное начисление налога может произойти из-за несвоевременной передачи информации от Росреестра или ГИБДД.

По словам юриста, в этом случае нужно писать жалобу в ФНС, желательно в электронном виде. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика или через портал госуслуг.

При этом Алексей Гатин посоветовал не откладывать проблему и решить ее как можно скорее, чтобы не пришлось переплачивать за налоги или отчитываться перед налоговой в суде.

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