Выявлена новая форма мошенничества на болезнях россиян

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В России появилась новая схема мошенничества, которая базируется на болезнях граждан. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 14 ноября.

Уточняется, что жертвой обмана могут стать россияне, которые кликнут на рекламу бесплатной медицинской программы. Перейдя по ссылке, человек попадает на сайт несуществующей организации «Ассоциация заслуженных врачей России». Там пользователю предлагают ответить на несколько вопросов о здоровье, после чего сообщают о якобы запущенной программе поддержки людей с похожим недугом.

Затем человеку предлагается перейти на сайт, созданный специально для продажи определенного препарата. Там пользователь якобы может купить лекарство с большой скидкой или получить бесплатно. Для этого нужно оставить свой номер телефона.

Все фейковые сайты очень похожи друг на друга, и внимательный пользователь сможет легко вычислить злоумышленника, рассказала эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Бобкова.

По ее словам, на фейковых сайтах нет информации об организации, которая продает препараты — ИНН и номера лицензии.

— Вторая отличительная черта — яркий, привлекательный сайт-лендинг, созданный именно для продажи конкретного препарата (группы препаратов), на котором будет призыв приобрести скорее, — сказала Елена Бобкова.

Она также отметила, что подозрения должны вызывать предложения перейти по ссылке или скачать файл. Это может запустить вредоносную программу на компьютере пользователя, которая передаст персональные данные мошенникам.

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