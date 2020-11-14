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СМИ сообщили, что Елена Степаненко заразилась коронавирусом
Фото: Скриншот видео YouTube-канала «Россия 1»

СМИ сообщили, что Елена Степаненко заразилась коронавирусом

Юлия Захарова

Звезды

Российская артистка Елена Степаненко заразилась коронавирусом. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщает издание «Экспресс газета» со ссылкой на информированный источник.

— Даст Бог, выкарабкается, — отметил собеседник.

По его словам, звезда в настоящее время проходит лечение на дому. Однако течение заболевания предсказать очень сложно, к тому же Степаненко находится в группе риска.

Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что бывшего супруга артистки Евгения Петросяна доставили в столичное медучреждение с симптомами COVID-19. Однако позже сам юморист заявил, что чувствует себя нормально, а наличие коронавирусной инфекции у него не подтвердилось.

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инфекционное заболеваниеЕлена Степаненкокоронавирус
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