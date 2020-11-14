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«Чудо и его папа»: Борис Грачевский опубликовал фото с маленьким сыном
Фото: youtube.com / Россия 1

«Чудо и его папа»: Борис Грачевский опубликовал фото с маленьким сыном

Виктория Родимкина

Звезды

Режиссер, создатель юмористической программы «Ералаш!» Борис Грачевский на своей странице в соцсети Instagram опубликовал трогательное фото с полуторагодовалым сыном.

На снимке отец и сын улыбаются, глядя в камеру.

— Чудо и его папа! Папа справа! — подписал публикацию Грачевский.

Поклонники оценили фотографию режиссера с сыном: «Похожи очень»; «Невозможно прекрасные»; «Чудесные мужчины»; «Вы родили такое маленькое чудо. Счастья, любви, здоровья, достатка и гармонии вашей семье и дому».

Ранее сообщалось, что кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз. Наследника режиссеру подарила его молодая жена актриса и певица Екатерина Белоцерковская. Ранее он был дважды женат. От предыдущих браков у Грачевского есть сын и две дочери.

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сынфотоБорис Грачевский
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