Спорткомплекс появится на территории бывшего Тушинского аэродрома в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Россия, Москва, Лётная улица, вл73 Карта всех событий

Спортивный комплекс возведут на территории бывшего Тушинского аэродрома столицы в предстоящем году. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Объект расположится во владении № 73 по Летной улице. Его площадь превысит 30 тысяч квадратных метров.

— Это важный спортивный объект, он возводится за счет инвестора. В следующем году будем его сдавать, — отметил Бочкарев.

Комплекс будет разделен на три блока, в первом оборудуют центр художественной гимнастики, во втором — ледовую арену, а в третьем — центр занятий автомобильным спортом. В каждом секторе появятся спортивные и тренировочные залы, между блоками создадут переходы.

Кроме того, на территории объекта будет находиться фитнес-центр с бассейном, передает агентство городских новостей «Москва».

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