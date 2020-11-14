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Народный календарь. Что нужно сделать до заката 15 ноября, чтобы жить легче и веселее
Фото: pexels.com/Gustavo Fring

Народный календарь. Что нужно сделать до заката 15 ноября, чтобы жить легче и веселее

Василий Плиткин

Общество

Наши предки называли 15 ноября Житницами. Крестьяне сушили и молотили зерно, готовили запасы на зиму и защищали урожай от грызунов. Славяне верили, что если до заката солнца человек попросит прощения у тех, кого он обидел, то жить ему станет легче и веселее.

Считалось, что в этот день загадаешь, то обязательно в ближайшем будущем сбудется. В этот день хорошо покупать одежду, считается, что она долго прослужит.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать до заката 15 ноября, чтобыжить легче и веселее

Приметы погоды гласили, что если в этот день выпало много снега, то весной будет полноводье. Если по улице летают галки и синицы, то будет снег. Если поют снегири, то грядут морозы.

15 ноября отмечается Всероссийский день призывника.

В этот день, 87 лет назад, в Москве началось регулярное движение троллейбусов. Первый столичный троллейбус был пущен 15 ноября 1933 года. Он прошел от Тверской заставы (Белорусский вокзал) до села Всехсвятское (район станции метро «Сокол»).

86 лет назад в СССР состоялась первая звуковая телепередача — это был эстрадный концерт.

В этот день родились директор ФСБ России Александр Бортников, конструктор стрелкового оружия Игорь Стечкин, актер Игорь Ливанов.

Именины отмечают Доминика, Константин.

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