Роза Сябитова порассуждала об отношениях после 50 лет

Фото: instagram.com/syabitova_roza

Сваха из популярного телевизионного проекта Роза Сябитова в своем Instagram решила затронуть тему близких отношений после 50 лет. Главная мысль женщины заключается в том, что возраст не является помехой личному счастью. Как пишут «Невские новости», свои рассуждения Роза проиллюстрировала фото в купальнике.

Снимок также демонстрирует татуировку Розы в виде тигра.

— Есть стереотип, что в зрелом возрасте сложно влюбиться и найти себе мужчину, — пишет ведущая.

Сябитова утверждает, что это лишь популярный штамп — на самом деле после 50 жизнь только начинается. Так что, по утверждению женщины, возраст уж точно не является помехой личному счастью человека.

Однако подписчики свахи не прониклись ее размышлениями, вместо этого указав свахе на то, что она занимается пропагандой двойных стандартов и сама на эфирах часто спрашивает у дам старше 45 лет, зачем им нужны близкие отношения с мужчинами в таком возрасте.

Шоу, в котором Роза является свахой, часто становится объектом скандальных обсуждений — в прошлом месяце, как пишет «Царьград», в студии произошел неприятный эпизод, когда героиня ответила на замечание ведущих нецензурной бранью.

Сама же Сябитова признается, что держится за свою работу и готова почти на любые условия, лишь бы продолжать участвовать в съемках шоу, пишет «360».

Сябитова исполняет роль свахи не только на шоу — в обычной жизни она также занимается подбором вторых половинок для клиентов. Как пишет «Экономика сегодня», Сябитова призналась, что один контракт, заключаемый на шесть месяцев, обходится клиентам в 250 тысяч рублей. Эта сумма включает личные консультации свахи и подбор кандидатур на роль партнера.

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