«Чрезвычайная ситуация»: лидеры Восточноазиатского саммита о распространении COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Весь мир столкнулся с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения — распространением COVID-19. На этом фоне должна быть повышена роль Восточноазиатского саммита, чтобы укрепить региональный потенциал по борьбе с инфекцией. Об этом говорится в Ханойской декларации.

Саммит, который в 2020 году принял Вьетнам, прошел в смешанном формате. Большинство лидеров, а также президент России Владимир Путин участвовали в онлайн-режиме.

В декларации отмечается, что «регион и мир в целом сталкиваются с беспрецедентными вызовами, включая растущую напряженность, а также традиционные, нетрадиционные и трансграничные проблемы, в частности, чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения, включая пандемию COVID-19».

Лидеры отметили то, насколько важно доверие, активный диалог и сотрудничество. Они договорились «наращивать практические действия и всеобъемлющую кооперацию» в приоритетных сферах сотрудничества, а также проводить регулярный их обзор с учетом приоритетов, вызовов и интересов.

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