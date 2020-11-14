Домогаров впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Александр Домогаров долгое время скрывал возлюбленную / Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Актер Александр Домогаров впервые показался на публике вместе со своей новой возлюбленной. Он пришел на кинопремьеру с 35-летней танцовщицей Татьяной Степановой. Девушка работает в детской школе танцев.

Журналисты программы «Ты не поверишь!» на НТВ сообщили, что пара живет в загородном доме Домогарова, который они вместе обустраивали.

Фото: «Ты не поверишь!» НТВ

Сам артист не любит говорить о своей личной жизни, корреспондентов он призывает интересоваться только его творчеством. Актер не раз попадал в скандальные заголовки из-за своих романов. Так, Александр Домогаров два года был в отношениях с актрисой Мариной Александровой — они расстались, когда артистка застала возлюбленного с бывшей женой. Также СМИ писали, что актер позволял себе поднимать руку на избранницу.

57-летний Домогаров был три раза женат, у него родились два сына от разных браков: Дмитрий и Александр. В 2008 году Дмитрий погиб в ДТП. Александр пошел по стопам отца и стал актером, но позже его увлекла режиссура.

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