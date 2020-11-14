Астропсихолог рассказала, как лучше встречать Новый год
Астропсихолог Ольга Мезенцева рассказала, как стоит встретить Новый год. Она отметила, что 2021 год пройдет под знаком металлического быка.
Для того чтобы его задобрить, необходимо грамотно подобрать наряд, а также правильно оформить праздничный стол и находиться в нужной компании.
— Бык — скотина домашняя, поэтому лучше Новый год встретить в кругу близких, друзей, родственников. Если нет возможности, обязательно позвоните в праздник родным, — уточнила специалист.
По ее словам, бык непритязателен к нарядам. Праздник можно встретить в платье, которое уже имеется в гардеробе, либо сшить костюм самостоятельно. Однако эксперт отметила, что ни в коем случае нельзя надевать красную и яркую одежду.
— Исключите из цветов наряда насыщенный красный, вообще любые чрезмерные, яркие и контрастные тона. Главные тона — белый, молочный, шампань, нежно-розовый, бежевый, слоновая кость, нюдовый. Эти же правила по выбору цвета применяйте и к сервировке стола, — рассказала Мезенцева.
Подавать на праздничный стол блюда из говядины — дурной тон. Поэтому, по словам астропсихолога, нужно оставить их на другой случай, передает Пятый канал.
— Исключите из меню любые блюда с телятиной и говядиной. Допускается рыба, баранина, свинина, любая птица. Обязательно на столе должны быть фрукты. Так как бык — травоядное животное, приветствуется большое количество зелени, грибы, яблоки, — заключила специалист.
Характер животного стоит учесть также и при выборе подарков. Бык является животным практичным, поэтому дарить безделушки не стоит.
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