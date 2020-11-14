Астропсихолог рассказала, как лучше встречать Новый год

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Астропсихолог Ольга Мезенцева рассказала, как стоит встретить Новый год. Она отметила, что 2021 год пройдет под знаком металлического быка.

Для того чтобы его задобрить, необходимо грамотно подобрать наряд, а также правильно оформить праздничный стол и находиться в нужной компании.

— Бык — скотина домашняя, поэтому лучше Новый год встретить в кругу близких, друзей, родственников. Если нет возможности, обязательно позвоните в праздник родным, — уточнила специалист.

По ее словам, бык непритязателен к нарядам. Праздник можно встретить в платье, которое уже имеется в гардеробе, либо сшить костюм самостоятельно. Однако эксперт отметила, что ни в коем случае нельзя надевать красную и яркую одежду.

— Исключите из цветов наряда насыщенный красный, вообще любые чрезмерные, яркие и контрастные тона. Главные тона — белый, молочный, шампань, нежно-розовый, бежевый, слоновая кость, нюдовый. Эти же правила по выбору цвета применяйте и к сервировке стола, — рассказала Мезенцева.

Подавать на праздничный стол блюда из говядины — дурной тон. Поэтому, по словам астропсихолога, нужно оставить их на другой случай, передает Пятый канал.

— Исключите из меню любые блюда с телятиной и говядиной. Допускается рыба, баранина, свинина, любая птица. Обязательно на столе должны быть фрукты. Так как бык — травоядное животное, приветствуется большое количество зелени, грибы, яблоки, — заключила специалист.

Характер животного стоит учесть также и при выборе подарков. Бык является животным практичным, поэтому дарить безделушки не стоит.

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