Путешествие Деда Мороза по России могут отменить из-за COVID-19

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Путешествие всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга в 2020 году могут отменить из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщили в его пресс-службе.

Там отметили, что в октябре глава Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что Дед Мороз отправится в традиционное новогоднее путешествие, которое в этом году пройдет в офлайн- и онлайн-форматах. За последние четыре года он проехал 51 тысячу километров — от Владивостока до Калининграда.

— Волшебник мечтает, чтобы в каждом городе, в каждом регионе дети и взрослые меньше болели, берегли себя, заботились о старших. И, если он не сможет побывать во всех городах, то обязательно отправит им свое новогоднее поздравление и непременно разместит его в своих официальных аккаунтах в канун Нового года, — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что вотчина Деда Мороза принимает посетителей круглый год. Там проходят экскурсии и игровые программы с соблюдением санитарных норм, передает РИА Новости.

— В каждом объекте показа установлены рециркуляторы, производится проветривание помещений. Гости путешествуют по Сказке семьями, без формирования сборных групп. Такие же меры будут соблюдены и в новогодний сезон, — заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Москве впервые заработает электронная почта Деда Мороза. Желающие смогут отправить ему письма с 18 ноября по 15 января. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте Московской усадьбы Деда Мороза.

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