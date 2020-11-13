Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Почта Деда Мороза в Москве будет работать в онлайн-формате
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Почта Деда Мороза в Москве будет работать в онлайн-формате

Юлия Ямпольская

Город

В 2020 году в Москве впервые заработает электронная почта Деда Мороза. Желающие смогут отправить ему письма с 18 ноября по 15 января. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте Московской усадьбы Деда Мороза. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

Там отметили, что акция проводится третий год подряд.

— За это время около девяти тысяч детей и взрослых написали о своих желаниях, мечтах и планах. В этом году необязательно даже искать специальный почтовый ящик, чтобы опустить туда бумажное письмо — каждый может отправить послание волшебнику не выходя из дома. А Дед Мороз в своей столичной резиденции будет оттачивать свои навыки пользования современными средствами связи, — говорится в сообщении.

Ответ из Московской усадьбы Деда Мороза должен прийти в течение двух-трех дней с электронного адреса pochta@dedmorozmos.ru, передает официальный сайт мэра Москвы.

Отправить послание Деду Морозу можно также по обычной почте. Для этого необходимо написать на бумаге о своих мечтах и планах, затем положить письмо в конверт, на котором указать адрес получателя 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу.

Все бумажные письма можно также будет отправить в период с 18 ноября по 15 января. Ответы на них придут в течение зимы.

Читайте также: Новогодние корпоративы переходят в онлайн

детиДед МорозНовый год
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональду Трампу пора попрощаться

Екатерина Федорова
Екатерина Федорова

Незаконный шлагбаум уберут

Все мнения
О проекте