Почта Деда Мороза в Москве будет работать в онлайн-формате

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В 2020 году в Москве впервые заработает электронная почта Деда Мороза. Желающие смогут отправить ему письма с 18 ноября по 15 января. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте Московской усадьбы Деда Мороза. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

Там отметили, что акция проводится третий год подряд.

— За это время около девяти тысяч детей и взрослых написали о своих желаниях, мечтах и планах. В этом году необязательно даже искать специальный почтовый ящик, чтобы опустить туда бумажное письмо — каждый может отправить послание волшебнику не выходя из дома. А Дед Мороз в своей столичной резиденции будет оттачивать свои навыки пользования современными средствами связи, — говорится в сообщении.

Ответ из Московской усадьбы Деда Мороза должен прийти в течение двух-трех дней с электронного адреса pochta@dedmorozmos.ru, передает официальный сайт мэра Москвы.

Отправить послание Деду Морозу можно также по обычной почте. Для этого необходимо написать на бумаге о своих мечтах и планах, затем положить письмо в конверт, на котором указать адрес получателя 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу.

Все бумажные письма можно также будет отправить в период с 18 ноября по 15 января. Ответы на них придут в течение зимы.

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