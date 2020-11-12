Новогодние корпоративы переходят в онлайн

Телеведущий и ведущий мероприятий Адис Маммо проводит вечеринки в дистанционном формате в студии в одном из баров в центре города. Он уверяет: 80 процентов мероприятий в столице в данный момент проходят онлайн / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Компании начали заказывать корпоративы онлайн к новогодним праздникам. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель Российской ассоциации бизнес-туризма АБТ-АСТЕ Russia Вадим Зеленский.

Агентства, которые занимались бизнес-туризмом, переориентируются на проведение корпоративных встреч и вечеринок по видеомессенджерам. Заказы на новогодние корпоративы уже поступают.

— Это, конечно, не совсем туризм, — говорит Вадим Зеленский. — Тут скорее позиционирование компании как сервисной. Услуга оказывается так: разработано несколько сценариев для новогодних корпоративов, заказчик выбирает один из них. В зависимости от сценария формируется цена. Если нужна студия для приглашенной звезды, то стоимость ее аренды включат в цену, организовывают трансляцию, проверяют звук и видеосигнал, приглашают ведущего, проводят конкурсы. Обед или праздничное питание доставляют по заранее указанным адресам нахождения участников мероприятия.

Координация всех этих этапов необходима, и потому спрос на услугу необычайно высок. К тому же зачастую других вариантов проведения мероприятия нет. Выбор таков: либо вообще без корпоратива, либо онлайн.

Из позитивных моментов — цена онлайн-корпоратива в десятки раз ниже его аналога в реальности, подчеркнул Зеленский. Есть и еще один плюс: численность участников онлайн-мероприятия неограниченна, считает заместитель гендиректора, директор по транспортации бизнеса одной из столичных IT-компаний Полина Хабарова.

— У нас в летнем корпоративе приняли участие более 1500 сотрудников, — рассказала Полина. — Конечно, онлайн-формат лишает нас многих привычных активностей, но мы решили и Новый год для сотрудников, клиентов и партнеров провести дистанционно. На летнем корпоративе у нас можно было виртуально погулять по зданию, посетить залы, где выступали разные спикеры, например Илья Колмановский, поговорить с коллегами в онлайн-баре.

Удобно, что подключиться к празднику можно из любой точки мира, добавила она.

Телеведущий, ведущий мероприятий и комик Адис Маммо уверяет: онлайн-вечеринки очень востребованы. Сейчас в Москве 80 процентов мероприятий проходят онлайн.

— Для многих ведущих переход в онлайн был болезненным, — сказал Маммо. — Проще было тем, у кого есть опыт работы на телевидении. Гонорары у ведущих топового сегмента примерно остались на том же уровне, как и за обычное мероприятие. Это связано с тем, что ты много времени тратишь на подготовку.

Компании часто оформляют студии для вечеринки под телевизионный формат, рассказывает Маммо, ставят декорации, снимают участников на зеленом фоне и добавляют эффекты. Затем в условленное время участникам отправляют ссылки — и новогодний корпоратив уже в твоем доме. Из проблем ведущий указывает на плохое соединение и звук: если не обеспечить качество, зрители будут отвлекаться на домашние дела. Чаще всего формат онлайн-корпоратива — викторина.

— Есть много сервисов, которые могут привезти каждому участнику коробку с реквизитами, — рассказал Адис.

А вот длительность онлайн-вечеринок по сравнению с обычными корпоративами сокращается — с 4–6 часов до 2.

— Сможет ли онлайн заменить реальность? Не полностью, — уверен Маммо. — Просто люди научатся ценить живые встречи еще больше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Толстая, врач-психотерапевт:

— За время пандемии мы научились вести прямые эфиры, психологически привыкли к ним. На дистанционном празднике точно все соберутся. Будет сложно сказать, что уехал. Быть под присмотром видеокамеры может быть дискомфортно, ведь на корпоративах всегда можно затеряться в толпе. Здесь же придется придерживаться плана. Но я уверена, разлуки полезны для любых отношений, и в семье, и в компании.

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