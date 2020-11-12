Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Новогодние корпоративы переходят в онлайн
Телеведущий и ведущий мероприятий Адис Маммо проводит вечеринки в дистанционном формате в студии в одном из баров в центре города. Он уверяет: 80 процентов мероприятий в столице в данный момент проходят онлайн / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Новогодние корпоративы переходят в онлайн

Юлия Тарапата

Юлия Зыкина

Общество

Компании начали заказывать корпоративы онлайн к новогодним праздникам. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель Российской ассоциации бизнес-туризма АБТ-АСТЕ Russia Вадим Зеленский.

Агентства, которые занимались бизнес-туризмом, переориентируются на проведение корпоративных встреч и вечеринок по видеомессенджерам. Заказы на новогодние корпоративы уже поступают.

— Это, конечно, не совсем туризм, — говорит Вадим Зеленский. — Тут скорее позиционирование компании как сервисной. Услуга оказывается так: разработано несколько сценариев для новогодних корпоративов, заказчик выбирает один из них. В зависимости от сценария формируется цена. Если нужна студия для приглашенной звезды, то стоимость ее аренды включат в цену, организовывают трансляцию, проверяют звук и видеосигнал, приглашают ведущего, проводят конкурсы. Обед или праздничное питание доставляют по заранее указанным адресам нахождения участников мероприятия.

Координация всех этих этапов необходима, и потому спрос на услугу необычайно высок. К тому же зачастую других вариантов проведения мероприятия нет. Выбор таков: либо вообще без корпоратива, либо онлайн.

Из позитивных моментов — цена онлайн-корпоратива в десятки раз ниже его аналога в реальности, подчеркнул Зеленский. Есть и еще один плюс: численность участников онлайн-мероприятия неограниченна, считает заместитель гендиректора, директор по транспортации бизнеса одной из столичных IT-компаний Полина Хабарова.

— У нас в летнем корпоративе приняли участие более 1500 сотрудников, — рассказала Полина. — Конечно, онлайн-формат лишает нас многих привычных активностей, но мы решили и Новый год для сотрудников, клиентов и партнеров провести дистанционно. На летнем корпоративе у нас можно было виртуально погулять по зданию, посетить залы, где выступали разные спикеры, например Илья Колмановский, поговорить с коллегами в онлайн-баре.

Удобно, что подключиться к празднику можно из любой точки мира, добавила она.

Телеведущий, ведущий мероприятий и комик Адис Маммо уверяет: онлайн-вечеринки очень востребованы. Сейчас в Москве 80 процентов мероприятий проходят онлайн.

— Для многих ведущих переход в онлайн был болезненным, — сказал Маммо. — Проще было тем, у кого есть опыт работы на телевидении. Гонорары у ведущих топового сегмента примерно остались на том же уровне, как и за обычное мероприятие. Это связано с тем, что ты много времени тратишь на подготовку.

Компании часто оформляют студии для вечеринки под телевизионный формат, рассказывает Маммо, ставят декорации, снимают участников на зеленом фоне и добавляют эффекты. Затем в условленное время участникам отправляют ссылки — и новогодний корпоратив уже в твоем доме. Из проблем ведущий указывает на плохое соединение и звук: если не обеспечить качество, зрители будут отвлекаться на домашние дела. Чаще всего формат онлайн-корпоратива — викторина.

— Есть много сервисов, которые могут привезти каждому участнику коробку с реквизитами, — рассказал Адис.

А вот длительность онлайн-вечеринок по сравнению с обычными корпоративами сокращается — с 4–6 часов до 2.

— Сможет ли онлайн заменить реальность? Не полностью, — уверен Маммо. — Просто люди научатся ценить живые встречи еще больше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Толстая, врач-психотерапевт:

— За время пандемии мы научились вести прямые эфиры, психологически привыкли к ним. На дистанционном празднике точно все соберутся. Будет сложно сказать, что уехал. Быть под присмотром видеокамеры может быть дискомфортно, ведь на корпоративах всегда можно затеряться в толпе. Здесь же придется придерживаться плана. Но я уверена, разлуки полезны для любых отношений, и в семье, и в компании.

Читайте также: Врач дала рекомендации по встрече Нового года

корпоративНовый годонлайн-мероприятия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональду Трампу пора попрощаться

Екатерина Федорова
Екатерина Федорова

Незаконный шлагбаум уберут

Все мнения
О проекте