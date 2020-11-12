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Врач дала рекомендации по встрече Нового года
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Врач дала рекомендации по встрече Нового года

Елена Плешивцева

Общество

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева дала рекомендации по встрече Нового года, в беседе с Nation News.

Эксперт отметила, что Новый год — это семейный праздник и провести его нужно в семье.

— Но я бы все же рекомендовала ограничиться близким кругом. Естественно, пожилых родственников — тех, кто старше 65 лет, я бы посоветовала поберечь. Лучше передать им какие-нибудь вкусные подарки, но за одним столом с молодежью не собирать, — считает Алексеева.

Также врач не советует во время пандемии коронавируса уезжать за границу. Она уверена, что в случае необходимости самую лучшую помощь окажут российские врачи.

Британским студентам предложили пройти экспресс-тесты на COVID-19, чтобы они могли безопасно посетить родных на Рождество, сообщает Newinform со ссылкой The Times. Тестирование может начаться уже 30 ноября.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что в Московской области провели 918 тысяч исследований на антитела к коронавирусу.

— Исследование проводится бесплатно и доступно всем жителям региона по полису ОМС. На данный момент, по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 19,7 процента обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу, — уточнила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Чтобы сдать анализ, нужно записаться в процедурный кабинет через портал госуслуг или по телефону 8 (800) 550-50-30.

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