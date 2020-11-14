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ДТП с участием двух автомобилей произошло на юго-востоке Москвы
Фото: АГН «Москва»

ДТП с участием двух автомобилей произошло на юго-востоке Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Ставропольская улица, 17 Карта всех событий

ДТП с участием двух автомобилей произошло на юго-востоке столицы. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Ставропольской, в районе дома 17.

— В результате затруднено движение в обе стороны, — уточнил источник.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что четыре легковых автомобиля столкнулись на Каширском шоссе. Авария произошла в районе съезда с Каширского шоссе на МКАД. Из-за ДТП движение было затруднено.

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