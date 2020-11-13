СМИ: Четыре автомобиля столкнулись на Каширском шоссе
Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий
Четыре легковых автомобиля столкнулись на Каширском шоссе. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 13 ноября.
Инцидент произошел в районе съезда с Каширского шоссе на МКАД. Из-за аварии движение затруднено.
На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших пока не поступала.
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