Площадь пожара в подмосковном Красноармейске увеличилась до 1000 «квадратов»

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Площадь пожара в подмосковном Красноармейске увеличилась до 1000 квадратных метров. Об этом в субботу, 14 ноября, рассказали в ГУ МЧС России по Московской области.

На данный момент спасатели продолжают тушение здания, передает РИА Новости.

Ранее сообщали, что крыша и чердак жилого двухэтажного дома загорелись в Красноармейске. Уточняется, что есть угроза распространения огня на все здание. Инцидент произошел по адресу Заречный тупик, дом 4 в 20:04.

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