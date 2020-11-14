Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Площадь пожара в подмосковном Красноармейске увеличилась до 1000 «квадратов»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Площадь пожара в подмосковном Красноармейске увеличилась до 1000 «квадратов»

Юлия Ямпольская

Происшествия

Площадь пожара в подмосковном Красноармейске увеличилась до 1000 квадратных метров. Об этом в субботу, 14 ноября, рассказали в ГУ МЧС России по Московской области.

На данный момент спасатели продолжают тушение здания, передает РИА Новости.

Ранее сообщали, что крыша и чердак жилого двухэтажного дома загорелись в Красноармейске. Уточняется, что есть угроза распространения огня на все здание. Инцидент произошел по адресу Заречный тупик, дом 4 в 20:04.

Читайте также: Один человек погиб в результате пожара на северо-западе Москвы

ПодмосковьеМЧСпожар
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Артем Чубар
Артем Чубар

Чем измерить доброту

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте