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СМИ: Дмитрия Хрусталева вывели из комы
/ Фото: Александр Авилов, «Вечерняя Москва»

СМИ: Дмитрия Хрусталева вывели из комы

Юлия Ямпольская

Происшествия

Актера и телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из искусственной комы. На данный момент он чувствует себя хорошо. Об этом сообщили в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Уточняется, что соведущему «Вечернего Урганта» дали снотворное, чтобы он уснул. Стало известно, что Хрусталев ехал к матери в Репино на такси, однако по дороге он почувствовал себя плохо. В салоне машины артист начал терять сознание, водитель повез его в ближайшую больницу.

Ранее Иван Ургант сообщил о госпитализации Дмитрия Хрусталева. По информации Telegram-канала Baza, у него диагностировали COVID-19.

Читайте также: Больница в Санкт-Петербурге подтвердила госпитализацию Хрусталева

актерДмитрий Хрусталевгоспитализация
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