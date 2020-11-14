Почти 2,8 триллиона рублей составят инвестиции в жилье в Новой Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Почти 2,8 триллиона рублей составят инвестиции в строительства жилье в Новой Москве. Такой прогноз озвучил глава Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. По его словам, средства эти рассчитаны до 2035 года.

—Вложения в транспортную инфраструктуру составят триллион рублей, а в инженерную — 622 миллиарда рублей на ближайшие 15 лет,— отметил он.

Он сообщил, что в развитие Троицкого и Новомосковского округов уже вложено 1,85 триллиона рублей. При этом 400 миллиардов рублей потрачено из столичного бюджета.

—На эти средства построены восемь станций метро, новые дороги, социальные объекты, объекты инженерной инфраструктуры, — добавил Жидкин. — Значительная часть этих инвестиций – внебюджетная.

По его словам, интерес инвесторов к присоединенным территориям свидетельствует об инвестпривлекательности ТиНАО.

— Всего в развитие Новой Москвы планируется вложить семь триллионов рублей до 2035 года, — сказал он.

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