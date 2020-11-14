Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

До 98 процентов квартир Новой Москвы доступны для покупки с привлечением льготной ипотеки — под 6,5 процента в годовых. Несмотря на общероссийскую тенденцию по снижению таких предложений, в Троицком и Новомосковском округах сохраняется устойчивость спроса и предложений на рынке жилья. Как рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, комплексное развитие ТиНАО привлекает новоселов.

— Средняя стоимость одного квадратного метра в квартирах Новой Москвы составляет порядка 135 тысяч рублей, — сказал он. - Самыми популярными у новоселов районами Новой Москвы можно назвать Коммунарку, Саларьево и Мосрентген, расположенные вблизи Московской кольцевой автодороги.

По его словам, на присоединенных территориях очень богатый выбор жилья: есть высотки, индивидуальные и малоэтажные дома.

— Из 14 миллионов построенных квадратных метров жилья четыре миллиона «квадратов» – малоэтажное строительство, – сообщил Владимир Жидкин.

Востребованность жилья в Новой Москве объясняется также мощным развитием социальной и транспортной инфраструктуры,оригинальностью проектов недвижимости, благоприятной экологической обстановкой.

Читайте также: До 75 процентов инвестиций в развитие Новой Москвы поступает от застройщиков