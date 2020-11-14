До 75 процентов инвестиций в развитие Новой Москвы поступает от застройщиков

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Объем инвестиций в развитие Троицкого и Новомосковского округов составил 1,85 триллиона рублей. Как рассказал глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, четверть этой суммы — вложения городского бюджета, а львиная доля — 75 процентов — средства застройщиков и инвесторов.

Руководитель столичного ведомства привел пример: застройщик не только возвел новые дома, но и занялся устройством хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций. Инженерные коммуникации прошли под Калужским шоссе. Город в свою очередь занимается транспортной составляющей, повышением доступности современных жилых кварталов. Так, в районе пройдет Коммунарская линия метро.

— Активное развитие дорожно-транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры в Новой Москве будет и дальше стимулировать здесь рост динамики ввода недвижимости, — подчеркнул Владимир Жидкин. — По нашим оценкам, к 2024 году Троицкий и Новомосковский округа преодолеют планку в 30 миллионов квадратных метров по объему ввода недвижимости.

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