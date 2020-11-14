Проект экопарка в ТиНАО разработали вместе с учениками школы «Летово»

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Лыжно-беговая трасса, протяженность которой превышает пять километров, появится в экопарке «Летова Тропа». Здесь обустроят дорожно-тропиночную сеть для прогулок. Подробности проекта рассказал глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, экопарк площадью 40 гектаров создают в поселении Сосенское. В его основе — идеи преподавателей и учеников школы-пансиона для талантливых детей. По их предложениям в зоне рекреации обустроят места для отдыха, в парке появится система навигации, будут установлены информационные щиты и урны.

— Через реку Сосенку уже построили безопорный пешеходный деревянный мостик, — рассказал Владимир Жидкин.

По его словам, в ноябре нынешнего года завершатся основные работы по благоустройству экопарка. Объем инвестиций составил почти 250 миллионов рублей.

Параллельно с созданием экопарка ведется строительство в «Летово» общежития для детей и преподавателей без закрытия школы. Работы завершат до конца 2022 года.

— За прошедшие восемь лет в Новой Москве обустроено 40 парков и скверов, — отметил глава департамента.

Самые крупные из них — «Парк 70-летия Победы», «Красная Пахра», «Сосны», «Ручеек», «Парк Победы» и «Филатов луг».

— В ближайшие 15 лет в Новой Москве планируется создать 90 парков, — сообщил Владимир Жидкин.

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