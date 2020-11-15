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Московская клиника расстройств пищевого поведения расскажет об анорексии
Кадр из фильма «До костей»

Московская клиника расстройств пищевого поведения расскажет об анорексии

Татьяна Плотникова

Общество

Специалисты клиники расстройств пищевого поведения городской клинической больницы № 1 имени Алексеева проведут онлайн-лекцию, посвященную борьбе с анорексией.

Всем желающим расскажут о причинах развития расстройства пищевого поведения, основами оказания эффективной помощи, алгоритме действий при обнаружении симптомов анорексии у близкого человека.

Лекцию проведут врач-психиатр высшей категории, заведующий стационарным отделением Центра терапии расстройств приема пищи Алексей Шафаренко и клинический психолог, заведующая патопсихологической лабораторией Центра терапии расстройств приема пищи «Клиника расстройств пищевого поведения» ПКБ № 1 имени Алексеева Анастасия Макарова.

Лекция «Нервная анорексия. Мифы и реальность» пройдет 16 ноября, начало в 11:00. Онлайн трансляция будет доступна на YouTube-канале клиники.

Ранее сообщалось, что для столичных школьников пройдут онлайн-занятия от ведущих вузов столицы.

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