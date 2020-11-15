Московская клиника расстройств пищевого поведения расскажет об анорексии

Кадр из фильма «До костей»

Специалисты клиники расстройств пищевого поведения городской клинической больницы № 1 имени Алексеева проведут онлайн-лекцию, посвященную борьбе с анорексией.

Всем желающим расскажут о причинах развития расстройства пищевого поведения, основами оказания эффективной помощи, алгоритме действий при обнаружении симптомов анорексии у близкого человека.

Лекцию проведут врач-психиатр высшей категории, заведующий стационарным отделением Центра терапии расстройств приема пищи Алексей Шафаренко и клинический психолог, заведующая патопсихологической лабораторией Центра терапии расстройств приема пищи «Клиника расстройств пищевого поведения» ПКБ № 1 имени Алексеева Анастасия Макарова.

Лекция «Нервная анорексия. Мифы и реальность» пройдет 16 ноября, начало в 11:00. Онлайн трансляция будет доступна на YouTube-канале клиники.

Ранее сообщалось, что для столичных школьников пройдут онлайн-занятия от ведущих вузов столицы.

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