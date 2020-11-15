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Дом со встроенным детским садом построят в составе ЖК в Новой Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Дом со встроенным детским садом построят в составе ЖК в Новой Москве

Василиса Чернявская 

Город

Инвестор получил разрешение на строительство дома в шести километрах от Московской кольцевой автодороги, рядом с Бутовским лесопарком и Черневскими прудами. Два корпуса высотой до 15 этажей будут включать не только квартиры. На первых этажах разместятся объекты торговой, бытовой, сервисной и образовательной инфраструктуры. Здесь же будет оборудован детский сад на 75 мест.

Как рассказал глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, подобный проект в Коммунарке — не первый. Сами власти ставят задачу перед застройщиками создавать объекты социальной инфраструктуры в составе современных жилых комплексов, предусматривать размещение необходимых торговых, спортивных и коммерческих объектов на первых этажах жилых домов. Это способствует не только наполнению районов необходимыми объектами соцкультбыта, но и дает дополнительные рабочие места.

— Также застройщик завершает строительство образовательного центра, в составе которого откроется современная школа на 550 учеников и детский сад на 150 мест. Ввод в эксплуатацию ожидается до конца года, — сообщил о проекте в Коммунарке Владимир Жидкин.

В соседнем жилом комплексе девелопер построит образовательный центр на 550 мест в школе и 200 — в детском саду.

— Проект уже прошел экспертизу и находится в стадии получения разрешения на строительство, — заключил Владимир Жидкин.

Ранее сообщалось, что новые школа и детский сад с телестудией появятся в московской Коммунарке.

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