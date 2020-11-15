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Минобороны РФ начало формирование центра гуманитарного реагирования в Степанакерте
Фото: mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны РФ начало формирование центра гуманитарного реагирования в Степанакерте

Евгения Звощик

Внешняя политика

Министерство обороны РФ приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ в воскресенье, 15 ноября.

Отмечается, что уже с субботы, 14 ноября, в составе миротворческого контингента РФ в карабахском городе была развернута оперативная группа формируемого центра. Она занимается обеспечением безопасности при возвращении беженцев в Карабах. В частности, на протяжении субботы, 14 ноября, группа сопроводила через Лачинский коридор девять автобусов, в которых находились 250 человек. В свою очередь, в воскресенье, 15 ноября, группой осуществляется сопровождение 19 автобусов с 475 пассажирами внутри, передает РИА Новости.

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Минобороны РФввод миротворцевНагорный Карабах
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