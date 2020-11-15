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Азербайджан дал отсрочку Армении для вывода населения из Кельбаджарского района
Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Азербайджан дал отсрочку Армении для вывода населения из Кельбаджарского района

Вероника Кузьминова

В мире

Азербайджан дал Армении 10 дней на вывод людей из Кельбаджарского района. Об этом заявил помощник президента республики Хикмет Гаджиев.

Освободить район Армении нужно «из соображений гуманизма» до 25 ноября.

— В связи с возникшими у армянской стороны сложностями и исходя из принципов гуманизма Азербайджан решил дать дополнительные десять дней Армении на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района — дата передачи района Азербайджана теперь не 15, а 25 ноября, — цитирует Гаджиева РИА Новости.

Он уточнил, что Армения попросила отсрочку через Россию. Вывести население обратно в Армению можно только по одной дороге с ограниченной пропускной способностью.

При этом остаются прежними даты передачи двух других районов — Агдамского и Лачинского. Они перейдут Азербайджану 20 ноября и 1 декабря соответственно.

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АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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