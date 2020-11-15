Азербайджан дал отсрочку Армении для вывода населения из Кельбаджарского района

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Азербайджан дал Армении 10 дней на вывод людей из Кельбаджарского района. Об этом заявил помощник президента республики Хикмет Гаджиев.

Освободить район Армении нужно «из соображений гуманизма» до 25 ноября.

— В связи с возникшими у армянской стороны сложностями и исходя из принципов гуманизма Азербайджан решил дать дополнительные десять дней Армении на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района — дата передачи района Азербайджана теперь не 15, а 25 ноября, — цитирует Гаджиева РИА Новости.

Он уточнил, что Армения попросила отсрочку через Россию. Вывести население обратно в Армению можно только по одной дороге с ограниченной пропускной способностью.

При этом остаются прежними даты передачи двух других районов — Агдамского и Лачинского. Они перейдут Азербайджану 20 ноября и 1 декабря соответственно.

Ранее сообщалось, что российские вертолеты начали сопровождать миротворцев в Нагорном Карабахе.

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