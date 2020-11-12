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Подразделения российских миротворцев начали отслеживать ситуацию в Нагорном Карабахе
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Подразделения российских миротворцев начали отслеживать ситуацию в Нагорном Карабахе

Евгения Звощик

Внешняя политика

Российский миротворческий батальон вошел в Степанакерт. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков в четверг, 12 ноября, во время брифинга.

По его словам, в город вошел миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады. Вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре также были развернуты 10 наблюдательных постов.

Конашенков также уточнил, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе, передает РИА Новости.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

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