Лавров заявил, что в Нагорном Карабахе не будет турецких миротворцев

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На территории Нагорного Карабаха не будет турецких миротворцев. Соответствующее заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, 12 ноября.

По его словам, наблюдатели из Турции смогут присутствовать только в совместном центре контроля за прекращением огня в Азербайджане вне зоны конфликта, передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что турецкая сторона не имеет отношения к миротворческой операции. При этом позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Анкара примет участие в «совместной миротворческой миссии».

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении было введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны стали сообщать об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями.

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