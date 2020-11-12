Кремль опроверг участие Турции в миротворческой операции в Карабахе

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщение Турции о ее участии в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Представитель Кремля уточнил, что «эта тема не обсуждалась, таких договоренностей не было». Дмитрий Песков предположил, что в данной ситуации, скорее всего, есть «какие-то расхождения в понимании».

— Мы по-прежнему исходим из того, что миротворцами выступают российские военные, которые дислоцируются в зоне соприкосновения сторон, а взаимодействие с турецкими военными будет в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана, — сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что эта тема не может обсуждаться только Москвой и Анкарой, на это должны дать согласие также Армения и Азербайджан, передает РИА Новости.

По данным Минобороны РФ, для контроля за ситуацией в Нагорном Карабахе туда будут направлены 1960 российских военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении было введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями

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