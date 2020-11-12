Еще два самолета с российскими миротворцами отправились в Нагорный Карабах

Фото: ТАСС / Минобороны РФ

Еще два самолета с российскими миротворцами вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный в Армению для контроля ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в четверг, 12 ноября.

— Очередные два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный в Армению, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что на борту находятся бронетранспортеры, материальные средства и личный состав миротворческого подразделения.

Минобороны добавило, что для выполнения миротворческих задач и безопасности российских военнослужащих осуществляется непрерывное взаимодействие с генштабами вооруженных сил Азербайджана и Армении, передает РИА Новости.

По данным Минобороны РФ, для контроля за ситуацией в Нагорном Карабахе туда будут направлены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о прекращении войны в Карабахе. По его словам, вскоре после инцидента с российским вертолетом, сбитым азербайджанскими военными, он вместе с лидерами Азербайджана и РФ подписал соответствующее заявление.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении было введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

В октябре стороны трижды договаривались о перемирии, однако соглашения разрывались и замещались взаимными обвинениями в возобновлении огня.

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