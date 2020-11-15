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Оперативная группа МЧС РФ вылетела в Нагорный Карабах
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Оперативная группа МЧС РФ вылетела в Нагорный Карабах

Евгения Звощик

Внешняя политика

Оперативная группа МЧС РФ в составе из 30 человек вылетела из подмосковного аэропорта Жуковский для оказания помощи населению Нагорного Карабаха. Об этом сообщил глава российского ведомства Евгений Зиничев в воскресенье, 15 ноября.

По его словам, опергруппа на месте займется оценкой текущей обстановки в регионе, а также скоординирует дальнейшие действия по оказанию необходимой помощи гражданскому населению, передает ТАСС.

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МЧС РФработа специалистовНагорный Карабах
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