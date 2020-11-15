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Психолог объяснила, почему мужчины реже уходят в декрет
Фото: https://pixabay.com/ru

Психолог объяснила, почему мужчины реже уходят в декрет

Елена Плешивцева

Общество

Психолог Анна Хныкина объяснила, почему мужчины реже уходят в декрет, в беседе с Nation News.

Ранее сервис по поиску работы SuperJob опубликовал опрос россиян, согласно которому 35 процентов респондентов сообщили, что полностью исключают эту возможность, а 27 процентов ответили, что вряд ли согласятся уйти в отпуск по уходу за ребенком.

— Мы живем в патриархальном мироустройстве, и желание сохранить мужскую функцию вполне естественно. Мужчина по природе добытчик. Мы так жили тысячелетиями, — считает Хныкина.

По мнению эксперта, чаще всего в декретный отпуск уходят несостоявшиеся мужчины, которые зарабатывают меньше жен.

Напомним, ранее многодетный отец из Подмосковья прославился благодаря песням. В соцсетях песни Андрея Кутузова из Раменского за три дня набрали свыше 250 тысяч просмотров, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». В семье растет трое детей. Родители вместе с ребятами создали семейный ансамбль.

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мнение экспертадекретмужчины
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