Зрителям покажут лучшие спектакли зарубежных театров

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

С 16 по 22 ноября в Москве состоится II Фестиваль русских зарубежных театров. На сценах Et Cetera под руководством Александра Калягина и «Современника» в столице пройдут показы лучших спектаклей шести русскоязычных театров соседних стран: Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

«Вечерняя Москва» подготовила расписание прямых трансляций спектаклей для своих читателей — их можно будет увидеть в прямом эфире на канале YouTube «Большие Гастроли». Прямое включение с фестиваля станет доступно за пять минут до старта.

16 ноября, Московский театр Et Cetera

19:00 — Торжественная церемония открытия фестиваля на сцене Большого зала.

19:40 — Спектакль «Кровавая свадьба» по пьесе испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки в постановке режиссера Марии Романовой.

Государственный русский театр драмы им. Ф. А. Искандера (г. Сухум, Республика Абхазия). Показ с онлайн-трансляцией.

Продолжительность с антрактом 2 часа 40 минут. 14+.

18 ноября, Московский театр «Современник»

19:00 — Спектакль «Гамлет» по пьесе Уильяма Шекспира в постановке режиссера Бодурбека Миралибекова, народного артиста Республики Таджикистан, лауреата Государственной премии РТ им. А. Рудаки.

Государственный ордена Дружбы народов русский драматический театр им. В. В. Маяковского (г. Душанбе, Республика Таджикистан).

Продолжительность без антракта 1 час 50 минут. 12+.

19 ноября, Московский театр Et Cetera



19:00 — Спектакль «О мышах и людях» по одноименной повести лауреата Нобелевской премии, американского прозаика Джона Стейнбека в постановке режиссера Дмитрия Скирты, заслуженного артиста Республики Казахстан.

Государственный академический русский театр драмы им. М. Ю. Лермонтова (г. Алматы, Республика Казахстан).

Продолжительность с антрактом 2 часа 20 минут. 16+

20 ноября, Московский театр Et Cetera п/р А. Калягина

19:00 — Спектакль «Достоевский. Вопрос» по роману «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского в постановке режиссера Владимира Матросова.

Национальный академический драматический театр им. М. Горького (г. Минск, Республика Беларусь).

Продолжительность с антрактом 2 часа 45 минут. 12+.

21 ноября, Московский театр «Современник»

19:00 — Спектакль «Лекарь поневоле» по пьесе Ж.-Б. Мольера в постановке режиссера Наби Абдурахманова, заслуженного деятеля искусств Республики Узбекистан.

Государственный молодежный театр Узбекистана (г. Ташкент, Республика Узбекистан).

Продолжительность с антрактом 2 часа 30 минут. 16+..

22 ноября, Московский театр Et Cetera п/р А. Калягина

19:00 — Закрытие фестиваля и показ спектакля «Идущие по небу» в постановке режиссера Дмитрия Коева, заслуженного артиста Республики Молдова.

Государственный русский драматический театр им. А. П. Чехова (г. Кишинев, Республика Молдова).

Продолжительность с антрактом 2 часа 45 минут. 16+.

Проект реализуется по поручению Министерства культуры РФ при поддержке ФГБУК «Росконцерт».

Читайте также: Александр Васильев поделился секретами стиля с участниками проекта «Московское долголетие»