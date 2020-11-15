Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Вдова Шаинского объяснила, почему на его могиле нет креста и памятника
прощание с Шаинским

Вдова Шаинского объяснила, почему на его могиле нет креста и памятника

Рафаэль Залян

Общество

Семья знаменитого композитора Владимира Шаинского, который ушел из жизни три года назад перестала ухаживать за его могилой. Как передают СМИ, на месте захоронения музыканта на Троекуровском кладбище не осталось ни креста, ни памятника с указателями, только выцветшая фотография артиста. «Вечерняя Москва» связалась с близкими композитора и узнала почему они забросили могилу родственника.

Как рассказала последняя супруга композитора Светлана Шаинская, которая в настоящее время проживает в Калифорнии, добраться к могиле супруга она физически не может.

— К сожалению, я не в России и не могу посетить могилу супруга, — призналась Светлана. По ее словам, после смерти мужа она уехала из страны вместе со своими детьми. Теперь же не может вернуться обратно из-за пандемии коронавируса.

При этом супруга покойного композитора отметила, что у Шаинского помимо их общих детей имеется старший сын от второго брака, который мог бы позаботиться о благоустройстве могилы усопшего родственника.

— Но он тоже, насколько мне известно сейчас проживает не в России, а в Израиле, — утонила собеседница «ВМ».

Шаинская пообещала вернуться в Москву, чтобы привести в порядок территорию, где нашел свое последнее пристанище автор многочисленных песен Владимир Шаинский.

Напомним, Шаинский написал сотни хитов, которые исполняли Людмила Гурченко, Людмила Зыкина, Анна Герман, Эдита Пьеха, Майя Кристалинская, Лев Лещенко, Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон и многие другие эстрадные певцы. Самыми любимыми и узнаваемыми композициями считаются: «Один раз в год сады цветут», «Хмуриться не надо, Лада...», «Не плачь, девчонка», «Травы, травы, травы не успели...».

Читайте также: Родственники Шаинского разругались из-за наследства композитора

песнивдовакомпозитор
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Отчего мы стали так скучны

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте