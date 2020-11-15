Вдова Шаинского объяснила, почему на его могиле нет креста и памятника

прощание с Шаинским

Семья знаменитого композитора Владимира Шаинского, который ушел из жизни три года назад перестала ухаживать за его могилой. Как передают СМИ, на месте захоронения музыканта на Троекуровском кладбище не осталось ни креста, ни памятника с указателями, только выцветшая фотография артиста. «Вечерняя Москва» связалась с близкими композитора и узнала почему они забросили могилу родственника.

Как рассказала последняя супруга композитора Светлана Шаинская, которая в настоящее время проживает в Калифорнии, добраться к могиле супруга она физически не может.

— К сожалению, я не в России и не могу посетить могилу супруга, — призналась Светлана. По ее словам, после смерти мужа она уехала из страны вместе со своими детьми. Теперь же не может вернуться обратно из-за пандемии коронавируса.

При этом супруга покойного композитора отметила, что у Шаинского помимо их общих детей имеется старший сын от второго брака, который мог бы позаботиться о благоустройстве могилы усопшего родственника.

— Но он тоже, насколько мне известно сейчас проживает не в России, а в Израиле, — утонила собеседница «ВМ».

Шаинская пообещала вернуться в Москву, чтобы привести в порядок территорию, где нашел свое последнее пристанище автор многочисленных песен Владимир Шаинский.

Напомним, Шаинский написал сотни хитов, которые исполняли Людмила Гурченко, Людмила Зыкина, Анна Герман, Эдита Пьеха, Майя Кристалинская, Лев Лещенко, Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон и многие другие эстрадные певцы. Самыми любимыми и узнаваемыми композициями считаются: «Один раз в год сады цветут», «Хмуриться не надо, Лада...», «Не плачь, девчонка», «Травы, травы, травы не успели...».

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