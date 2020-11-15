Более 20 наблюдательных постов миротворцев развернули в Карабахе
Российские военнослужащие выставили 25 наблюдательных постов в Нагорном Карабахе для контроля за соблюдением режима прекращения огня в данной регионе. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в воскресенье, 15 ноября.
— С 10 ноября выставлено семь временных наблюдательных постов в Лачинском коридоре, — уточнили в военном ведомстве.
В данный момент контроль за соблюдением режима прекращения огня осуществляют миротворческие подразделения на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и девяти — в северной, передает Интерфакс.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что продолжается обмен телами погибших. В частности, обмен проводится при координации российских миротворческих сил и Международного Комитета Красного Креста и государственной службы по ЧС Нагорного Карабаха.
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