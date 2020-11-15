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Лавров обсудил с главой МИД Армении развертывание миротворцев в Карабахе
Фото: mid.ru / МИД РФ

Лавров обсудил с главой МИД Армении развертывание миротворцев в Карабахе

Евгения Звощик

Внешняя политика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном выполнение задач, связанных с развертыванием российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД в воскресенье, 15 ноября.

Кроме того, Лавров подробно проинформировал Мнацаканяна о планах деятельности Межведомственного центра гуманитарного реагирования, который ранее был создан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 13 ноября 2020 года. Также обе стороны подчеркнули важное значение налаживания сотрудничества с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО и рядом других организаций для облегчения ситуации людей в зоне нагорно-карабхского конфликта, сообщается на сайте МИД.

Ранее сообщалось, что оперативная группа МЧС РФ в составе 30 человек вылетела из подмосковного аэропорта Жуковский для оказания помощи населению Карабаха.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Минобороны РФ начало формирование центра гуманитарного реагирования в Степанакерте

Сергей ЛавровАрменияНагорный Карабах
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