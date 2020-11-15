Похудевший Домогаров появился на публике после слухов о болезни

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

57-летнй актер Александр Домогаров появился на светской премьере после неподтвержденной информации о болезни артиста. Домогаров появился на премьере фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». Как пишет ФАН, поклонники актера обратили внимание, что он стал выглядеть моложе.

«Домогаров талантливый и очень обаятельный человек. Все роли проникновенны. И возраст ему нипочем», написали подписчики артиста у него в Instagram. Сам артист признается, что похудел на десять килограммов.

Недавно он был замечен в компании 35-летней Татьяны Степановой. Пара впервые вышла в свет. Как пишут «Невские новости», женщина работает хореографом и занимается с детьми. Как давно пара в отношениях. пока неизвестно, так как актер предпочитает не афишировать свою личную жизнь.

Вероятно, такая закрытость мужчины связана с тем, что его неоднократно втягивали в скандалы, связанные с прессой.

Однако, как пишет «Царьград», еще в октябре поклонники отметили, что артист заметно посвежел и похудел. Последнее даже напугало подписчиков, которые забеспокоились о здоровье артиста. Связаны ли позитивные изменения во внешности артиста с новыми отношениями, остается только гадать.

Как пишет портал «Экономика сегодня», Александр Домогаров уже трижды состоял в официальных браках. От разных браков у него родились сыновья Дмитрий и Александр. К сожалению, сын актера Дмитрий погиб в ДТП. Другой сын, Александр, связал свою жизнь с режиссурой.

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