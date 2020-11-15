Неизвестный похитил 28 тысяч долларов из банковской ячейки на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Люблинская улица, 157 Карта всех событий

Неизвестный украл 28 тысяч долларов из банковской ячейки в столичном районе Марьино. Об этом сообщили в пресс-службе управлении МВД РФ по городу в воскресенье, 15 ноября.

Отмечается, что в полицию обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о краже указанной денежной суммы. По его словам, банковская ячейка расположена в отделении финансово-кредитного учреждения на улице Люблинская, дом 157.

Прибывшие полицейские выяснили, что заявитель поместил в ячейку167 тысяч долларов. Недостачу он обнаружил при получении документов на выдачу денежных средств. В пресс-службе МВД сообщили, что по факту случившегося организована проверка, передает агентство городских новостей «Москва».

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